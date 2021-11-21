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الأحد، 21-11-2021 04:07 م

البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم في مصر

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الوكيل الإخباري-اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه عند مستوى 703.690 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 11273 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13213 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 1944 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2886 نقطة.

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صدى البلد

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