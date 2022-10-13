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الخميس، 13-10-2022 03:48 م

التضخم بأميركا يهبط لـ 8.2 بالمئة في سبتمبر بأقل من التوقعات

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الوكيل الإخباري - تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، خلال سبتمبر، للشهر الثالث على التوالي، مع هبوط أسعار الطاقة، لكن الانخفاض جاء أقل من التوقعات، ما قد يعزز التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى في نوفمبر المقبل.

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وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 8.3 بالمئة في يوليو، مواصلا هدوءه بعد تسارعه خلال يونيو إلى 9.1 بالمئة فيما يعد أعلى مستوى في أكثر من 40 عاما.


وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفع التضخم في سبتمبر بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي.

 

سكاي نيوز عربية

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