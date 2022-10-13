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الخميس، 13-10-2022 09:15 ص

الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

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الوكيل الإخباري - تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش.


وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1675.50 دولار.


وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائدا ثابتا.


ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.


ومن المتوقع أن تسجل 8.1% على أساس سنوي في أيلول، مما قد يعزز التوقعات برفع مجلس الفدرالي سعر الفائدة مرة أخرى.


وانخفضت الفضة في العقود الفورية 0.5% إلى 18.96 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.2% إلى 881.63 دولار والبلاديوم 0.1% إلى 2138.43 دولار.


CNBC

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