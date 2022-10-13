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الخميس، 13-10-2022 12:06 م

خبير يدعو الحكومة إلى تخفيض الضريبة لكبح التضخم

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
دعا الخبير الاقتصادي محمد البشير الحكومة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على السلع والخدمات وتخفيض ضريبة مدخلات الإنتاج لتقليل نسب التضخم في الأردن.

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وقال البشير في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن كبح جماح التضخم يكون من خلال تخفيض الضرائب وليس بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة التي تعتبر الأداة التقليدية لتخفيض نسبة التضخم عالميا.


وأضاف أن الأردن يستورد أكثر مما يصدر وهو ما سيجعلنا نستورد التضخم من الخارج، لافتا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة بلغ 9% وفي الصين 7% وهي نسب مرتفعة.


وأشار البشير إلى أن الأردنيين سيتأثرون بنسب التضخم المرتفعة من خلال ارتفاع أسعار السلع وخاصة الأساسية منها مع ثبات الأجور وهو ما يؤدي إلى فجوة ستنعكس سلبا عليهم.


وبيّن أن الأوضاع أوكرانيا وضعف إمدادات الطاقة كانت وراء ارتفاع نسب التضخم محليا وعالميا.


وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2022 ليصل إلى 108.41 مقابل 102.86 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلا ارتفاعا نسبته 5.39%.


وساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 33.30%، النقل بنسبة 6.90%، الإيجارات بنسبة 4.48%، الثقافة والترفية بنسبة 14.39% والصحة بنسبة 7.00%.


وعلى المستوى التراكمي بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك للتسعة أشهر الأولى من هذا العام 106.33 مقابل 102.22 لنفس الفترة من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.02%.


ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 22.37%، النقل بنسبة 5.93%، الإيجارات بنسبة 1.91%، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 8.35%، والثقافة والترفية بنسبة 8.84%.

 

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