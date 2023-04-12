التضخم في أميركا يواصل التراجع للشهر التاسع على التوالي

الوكيل الاخباري - تراجع معدل التضخم السنوي في أميركا خلال مارس الماضي إلى 5%، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2021، وهو ما يشجع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على تهدئة وتيرة رفع الفائدة.

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التراجع الأخير في معدل التضخم جاء أفضل من متوسط توقعات المحللين بأن ينخفض إلى 5.1 بالمئة مقابل 6 % في فبراير.



وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 0.1 % في مارس، بأفضل من التقديرات التي كانت تتوقع ارتفاعه 0.2 % ، وذلك بعد أن ارتفع 0.4 % في فبراير.



وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتذبذبة، فقد ارتفع بشكل طفيف في مارس إلى 5.6 % على أساس سنوي، كما كان متوقعا، وذلك مقابل 5.5 بالمئة في فبراير. ( سكاي نيوز )