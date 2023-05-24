الأربعاء 24-05-2023
الوكيل الاخباري

مجتمع الأعمال: الأردن يزخر بإنجازات اقتصادية حافلة

وزير الطاقة: تعاون مع اسكوا لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن

بوتين يحذر من عدم الاستقرار المتزايد حول العالم

زاخاروفا: بوريل فقد الاحترام والوقار وما قاله "سقطة فرويدية"

التضخم في بريطانيا يسجل أكبر انخفاض منذ نحو 30 عاما

3 إصابات بحادث تصادم ارتكبه سائق غير مرخص في إربد

دهس طفل 9 أعوام في عمّان

مدير الأمن يوجه بفحص دوري لمركبات الشحن على الطرق الخارجية

ارتفاع أسعار الذهب محليا 30 قرشا وعيار 21 يسجل 40.4 دينارا

مؤتمر صحفي عن قمة الجيل الخامس في هيئة الاتصالات اليوم

 
الأربعاء، 24-05-2023 09:40 ص

التضخم في بريطانيا يسجل أكبر انخفاض منذ نحو 30 عاما

2512


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في البلاد قد تباطأ بأسرع وتيرة منذ نحو 30 عاما إلى 8.7% في أبريل من 10.1 % في مارس، كما أنها المرة الأولى الذي يهبط فيها التضخم إلى خانة الآحاد منذ أغسطس الماضي.اضافة اعلان


وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 8.2% في أبريل، ليبتعد بذلك أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما المسجل في أكتوبر والبالغ 11.1 % لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل.

من ناحية أخرى، توقع مسح لوكالة بلومبيرغ، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 8.2 % خلال شهر أبريل 2023 من 10.1 % في مارس الماضي، وقد يكون هذا أسرع تراجع في 30 عاما، ما يعطي الأسر البريطانية فرصة لالتقاط الأنفاس في مواجهة أسوأ موجة تضخم منذ أجيال.

من جانبه، جدد وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، الأربعاء، الحاجة إلى التمسك بخطة الحكومة لخفض التضخم، بعد أن أظهرت بيانات رسمية انخفاضًا في ارتفاع الأسعار في أبريل. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
1 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب محليا 30 قرشا وعيار 21 يسجل 40.4 دينارا

ذهب3

ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً

دولار 2

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

2023_05_22_01_45_34

الطاقة تطرح عطاء لنقل النفط من العراق

883d9a7dacd7665d3073199386a81521

النقد الدولي: بريطانيا ستتجنب الركود العام الجاري

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الثلاثاء

أخبار متعلقة
imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

LYNXMPEJ4908H_L

مؤشر أسعار المستهلكين الألماني يرتفع 7.6% على أساس سنوي في نيسان

1 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب 30 قرشا بالسوق المحلية

ce7aba95-0

24.7 % ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال أول شهرين من العام الحالي

24

الذهب عالمياً يصعد مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

gold-900x473

علان: 15% ازدياد الطلب على شراء ليرات وأونصات الذهب في الأردن