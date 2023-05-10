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الأربعاء، 10-05-2023 01:13 م

مؤشر أسعار المستهلكين الألماني يرتفع 7.6% على أساس سنوي في نيسان

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الوكيل الإخباري - قال مكتب الاحصاءات الاتحادي الألماني إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 7.6% على أساس سنوي في نيسان في تأكيد لبيانات أولية صدرت في وقت سابق.

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هذا وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 17.2%، مقارنة بارتفاع 22.3% في آذار الماضي.

 

وفي الوقت نفسه، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة إلى 6.8% مقابل 3.5% في مارس، ويرجع ذلك أساسًا إلى الطاقة المنزلية.


وباستثناء أسعار الطاقة، بلغ معدل التضخم 7.2%، وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء وصل معدل التضخم إلى 5.8%.
              
وأضاف المكتب أن المؤشر ارتفع 0.6% مقارنة مع آذار الماضي.

 

CNBC

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