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علان: 15% ازدياد الطلب على شراء ليرات وأونصات الذهب في الأردن

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الإثنين، 08-05-2023 01:47 م

علان: 15% ازدياد الطلب على شراء ليرات وأونصات الذهب في الأردن

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان زيادة الطلب على شراء الليرات والأونصات والسبائك الخفيفة لغايات الاستثمار في الأردن بنسبة 10-15%.

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وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن إقبال المواطنين الراغبين بشراء الذهب لغايات الاستثمار يتجه نحو شراء الليرات والأونصات والسبائك الخام من أجل تحقيق الربح وتلافي الخسائر التي تقع عند بيع المشغولات والمصوغات الذهبية بسبب أجور المصنعية.


وأضاف أن الأونصات متوفرة بعدة أوزان لدى التجار وهي 31 غرام و50 غرام و100 جرام و1000 غرام، ويتم تسعيرها بناءً على السعر العالمي للذهب بالدولار وعكسها على الدينار الأردني.


وأشار علان إلى أن المواطنين في الوقت الحالي لا يقبلون على بيع مدخراتهم من الذهب بسبب الهاجس من حدوث ارتفاعات جديدة وبالتالي مخاوفهم من عدم تحقيق الربح بشكل أكبر، لافتا إلى أن الذهب هو الملاذ الآمن حاليا للاستثمار.


وتوقع ارتفاع الطلب على شراء الذهب بنسبة 50% بعد نهاية حزيران المقبل وذلك بسبب التحضيرات لحفلات الزفاف التي تزداد في فصل الصيف وشراء الهدايا لحفلات التخرج وغيرها من المناسبات.

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