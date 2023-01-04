التضخم في بلد الأموال يرتفع إلى 2.8 % خلال 2022

الوكيل الإخباري - أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري اليوم الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلك بشكل حاد في 2022 ،ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار الوقود والسيارات وإيجارات السكن، بينما تباطأ نمو الأسعار ديسمبر وسط انخفاض أسعار الطاقة.



وارتفع متوسط التضخم السنوي إلى 2.8 % في 2022 من 0.6 % في 2021 وفي 2020 تراجعت أسعار المستهلك بواقع 0.7 %.

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وترجع الزيادة الأخيرة في الأساس إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والغاز والسيارات وإيجارات السكن، بينما انخفضت أسعار العروض المجمعة للاتصالات الثابتة والمتنقلة والأدوية.



وفي 2022 ارتفعت أسعار السلع المحلية بواقع 1.6 % وزادت المستوردة بنسبة 6.7 %. ( الاقتصادية )