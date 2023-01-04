الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

لماذا تتم إجمالي عمليات طباعة نقود العالم في سويسرا؟

العمل تستثني قطاعات من قرار وقف الاستقدام

النفط يسقط دون الـ 80 دولارا ومتحور يوم القيامة يعصف بالأسعار

منح دراسية مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية في جميع البرامج الدراسية

مجلس النواب يستمع الأحد المقبل لخطاب الموازنة

محافظ المفرق: نتعامل مع سيول قادمة من دول الجوار

الزراعة: ارتفاع صادرات الأغنام الحية وبيض التفريخ في 2022

خبير نفطي يبيّن أثر تعديلات نظام تسعير المحروقات على السعر المحلي

المستقلة للانتخاب تدعو الأحزاب إلى تصويب أوضاعها وفق القانون

التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الثانية لتكميلية التوجيهي

 
الأربعاء، 04-01-2023 03:35 م

التضخم في بلد الأموال يرتفع إلى 2.8 % خلال 2022

SinkholeMoney


الوكيل الإخباري - أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري اليوم الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلك بشكل حاد في 2022 ،ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار الوقود والسيارات وإيجارات السكن، بينما تباطأ نمو الأسعار ديسمبر وسط انخفاض أسعار الطاقة.

وارتفع متوسط التضخم السنوي إلى 2.8 % في 2022 من 0.6 % في 2021 وفي 2020 تراجعت أسعار المستهلك بواقع 0.7 %.

اضافة اعلان


وترجع الزيادة الأخيرة في الأساس إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والغاز والسيارات وإيجارات السكن، بينما انخفضت أسعار العروض المجمعة للاتصالات الثابتة والمتنقلة والأدوية.

وفي 2022 ارتفعت أسعار السلع المحلية بواقع 1.6 % وزادت المستوردة بنسبة 6.7 %. ( الاقتصادية


إقرأ ايضا
11

استثمار العقارات ام الأسهم؟

303036-90634

لماذا تتم إجمالي عمليات طباعة نقود العالم في سويسرا؟

LYNXMPEA760SZ_L

النفط يسقط دون الـ 80 دولارا ومتحور يوم القيامة يعصف بالأسعار

222791

دبي تطلق خطة اقتصادية بـ8.7 تريليون دولار للعقد المقبل

بببب2

أزمة الطاقة تصل إلى المخابز في فرنسا

1 - Copy

في التسعيرة الثانية.. ارتفاع أسعار الذهب محليا 30 قرشا

أخبار متعلقة
59c87706491f5990a0e8d463f09bf0c8

الحكومة تُحدد سعر بيع غاز الريشة .. 3 دولارات الحد الأدنى و6 دولارات الحد الأعلى

قققققق

رغم العقوبات.. روسيا تشحن الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

للللل

هل ينجح الاتحاد الأوروبي في وضع سقف لسعر الغاز؟

Screenshot 2022-12-19 092512

فاتورة أزمة الطاقة تكلف أوروبا تريليون دولار

image (1)

ألمانيا تدشن أول محطة عائمة لاستيراد الغاز المسال

63985057423604162d6cc7ea

فرنسا: نقاش صعب حول سقف سعر الغاز