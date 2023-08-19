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السبت، 19-08-2023 04:36 م

الجغبير: الصناعة الأردنية تعيش عصرها الذهبي

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الوكيل الاخباري - أطلقت غرفة صناعة عمان من خلال والمعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال- إيجابي / الذراع التدريبي للغرفة، برنامج الماجستير المهني المصغر في إدارة الأعمال

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وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، خلال حفل اطلاق البرنامج أن الصناعة الأردنية تعيش عصرها الذهبي، وتتطور بشكلٍ متسارع جعل صادراتها تصل الى 142 دولةٍ في مختلف قارات العالم.

 

وبين أن 80% من الاستثمارات الجديدة في المملكة خلال السنوات الأخيرة كانت في القطاع الصناعي، وان زيادة الصادرات الوطنية يستدعي تطوير قدرات العاملين في هذا القطاع، ومن هنا تأتي اهمية برنامج الماجستير المهنيّ المُصغّر


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