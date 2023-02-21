الجغبير: وفد صناعي سوري يخطط لزيارة الأردن الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - كشف رئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان، فتحي الجغبير، إنّ وفداً صناعيّاً سورياً يخطّط لزيارة الأردنّ الشهر المقبل، بهدف بحث الفرص المتاحة والتحدّيات الّتي تواجه انسياب السلع بين البلدين.

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وقال الجغبير إنّه التقى وفداً سورياً برئاسة رئيس اتّحاد غرف الصناعة السوريّة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصريّ، على هامش معرض الخليج الغذائيّ "جلف فود 2023" المتخصّص بتكنولوجيا الغذاء والّذي ينعقد حاليّاً في إمارة دبيّ.



وبيّن أنّ الوفد سيزور غرفة صناعة الأردنّ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائيّ، خاصّة في مجال التصدير والعديد من المجالات الصناعيّة والتجاريّة.



ووصف الجغبير، اللقاء الّذي حضره نائب رئيس غرفة صناعة الأردنّ-ممثّل الصناعات الغذائيّة محمّد الجيطان، ورئيس جمعيّة المصدّرين الأردنيّين، أحمد الخضري، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردنّ، فوّاز الشكعة، 'بالإيجابيّ والبناء' لأنّه يحمل نوايا حسنة اتّجاه استعادة زخم العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين.