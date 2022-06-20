الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022

الوكيل الإخباري - بلغ معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 (22.8%) مسجلا انخفاض مقداره 2.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2021.



وبين التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2022، ان معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام بلغ 2022 (20.5%) مقابل (31.5%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة للذكور قد انخفض بمقدار 3.7 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار3.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

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وبمقارنة معدل البطالة للربع الأول من عام 2022 مع الربع الرابع للعام 2021 يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 0.8 نقطة مئوية.



وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلين ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 26.6% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.



وأشارت النتائج إلى أن 52.3% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 47.1% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.



وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 24.6% مقابل 78.7% للإناث.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 47.7% للمجموع (44.2% للذكور مقابل 63.9% للإناث).



أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة المفرق بنسبة بلغت 28.7%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الزرقاء بنسبة بلغت 19.2%.



وبلغت نسبة المشتغلين 25.7% من مجموع السكان 15 سنة فأكثر، وتركز 59.4% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 60.3%.



ووفق التقرير فإن 49.9% من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و8.7% ثانوي و40.9% أعلى من الثانوي.



وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 86.9% هم مستخدمون بأجر (85.0% للذكور مقابل 95.2% للإناث).



وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 59.2% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 11.1% للإناث.



كما أشارت النتائج إلى أن 71.2% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 24.7% بين الذكور.



وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.2% (53.2% للذكور مقابل 13.7% للإناث)، وذلك للربع الأول من عام 2022 مقارنة مع 34.5% (54.8% للذكور و 14.0% للإناث)، وذلك للربع الأول من عام 2021.



