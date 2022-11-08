الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض الديزل عالميا

الوكيل الإخباري - بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني الحالي 804.6 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في شهر تشرين الأول الماضي والذي بلغ 774.9 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8%.

اضافة اعلان



ووفق النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الأول من شهر التشرين الثاني الحالي 852.7 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر التشرين الأول الماضي والذي بلغ 810.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغـت 5.2%.



وارتفع سعر زيت الـوقود من 364.4 دولار للطن إلى 391.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7.5%، إضافة إلى ارتفاع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين الثاني الحالي إلى 610 دولارات للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الأول الماضي والذي بلغ 567.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7.5%.



في المقابل، بلغ معدل سعر الديزل في الأسبوع الأول مـن شهر تشرين الثاني الحالي 1009.8 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في تشرين الأول الماضي والذي بلغ 1048 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.6%، وبلغ معدل سعر الكاز 1023.5 دولار للطـن، مقابل 1030.2 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.6%.



من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني الحالي والذي بلغ 96.6 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في شهر تشرين الأول الماضي والذي بلغ 93.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%.