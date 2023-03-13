الحكومة : استقرار أسعار 125 سلعة غذائية وارتفاع 20 - أسماء

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار 125 سلعة أساسية وغذائية من مجمل 155 سلعة خلال شباط الماضي؛ وبنسبة بلغت 80.5%، مقارنة مع كانون الثاني، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

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واشارت البيانات التي نشرت الاثنين، إلى ان الأرز والسكر، والزيوت النباتية والمواد المصنعة، وأغلب أصناف اللحوم، إضافة إلى غالبية منتجات الألبان هي أهم السلع الغذائية التي استقرت أسعارها في شباط.



وأكّدت، أن 10 سلع غذائية وأساسية انخفضت أسعارها بنسبة 6.5% من مجمل السلع التي تم رصدها، وشملت لحم الضأن استرالي المنشأ بنسبة 6%، وبعض أصناف الخضار (البطاطا، والليمون المستورد 10%، والبصل 3.5%، والزهرة والثوم المحلي بنسبة 7.5%).



وأضافت، ارتفعت أسعار 20 سلعة أساسية وغذائية، بنسبة 13% من مجمل السلع التي تم رصدها، وتضمنت الدجاج الطازج بمتوسط من 4 - 6%، وبعض أصناف اللحوم بمتوسط من 3-8%، وبعض أصناف الخضار مثل (الخيار، والباذنجان، والفلفل الحار).

