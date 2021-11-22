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الإثنين، 22-11-2021 12:03 م

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

بنزين1


الوكيل الإخباري - سجلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية انخفاضاً في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني، بحسب النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 783 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 813.1 دولار  وبنسبة انخفاض بلغت 3.7%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 807.9 دولار للطن مقابل 842.5 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 4.1%.


وانخفض سعر الديزل من 707.9 دولار للطن إلى 678.7 دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 4.1%، وانخفض سعر الكاز من 737.3 دولار  للطن الى 704.8 دولار  وبنسبة انخفاض بلغت 4.4%، وانخفض سعر زيت الوقود من 451 دولار للطن الى 448.8 دولار  وبنسبة انخفاض بلغت 0.5%.


في المقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين الثاني/نوفمبر إلى 840 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والذي بلغ 796.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.5%.


وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 81.7 دولار للبرميل مقابل 83.7 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.


 




 

 


 

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