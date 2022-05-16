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الإثنين، 16-05-2022 03:36 م

الحكومة: انخفاض اسعار المحروقات عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المحروقات عالمياً سجلت انخفاضا خلال الأسبوع الثاني من شهر ايار الحالي حسب الأسواق المرجعية.

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وبينت الوزارة، في نشرتها الأسبوعية اليوم الإثنين، أن البنزين بنوعيه سجل انخفاض بنسب مختلفة، حيث انخفض سعر بنزين (اوكتان 90) 1149.2 دولار للطن بنسبة انخفاض وصلت الى 1.4 % بالمقارنة مع معدل السعر في الاسبوع الاول،  كما انخفض (اوكتان 95) ليصل الى 1188.4 دولار للطن بنسبة انخفاض بلغت 1.7%.


وعن سعر الديزل، قالت الوزارة إن السعر انخفض 5.1% ليصل الى 1086.8 دولار للطن، كما انخفض الكاز ليصل إلى 1199.6 دولار للطن بنسبة 4.8%. 

 

وتاليا النشرة: 



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