الخصاونة: برنامجنا مع صندوق النقد يسير على خطى صحيحة

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن البرنامج الأردني مع صندوق النقد الدولي يسير على خطى صحيحة.

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وأضاف الخصاونة، في تصريحات لقناة "CNBC عربية" على هامش مؤتمر دافوس 2023 أن البيئة الاستثمارية جاذبة في الأردن، ونهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي.



ولفت إلى أن الأردن يحظى باستقرار اقتصادي وحافظت على نسب تضخم بلغت 4%.