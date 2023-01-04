الاحتياطيات الأجنبية في مصر تتجاوز الـ 34 مليار دولار

الوكيل الإخباري - ارتفع صافي احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إلى 34.003 مليار دولار في ديسمبر من 33.332 مليار دولار في نوفمبر، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

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وبذلك يكون الاحتياطي قد ارتفع بواقع 671 مليون دولار خلال شهر ما يعادل نحو 2%.



وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت موافقة مجلس إدارة "صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والحكومة المصرية، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة 4 سنوات، والذي سيدعم من قبل "صندوق النقد الدولي" من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية. ( سكاي نيوز )