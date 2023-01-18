وزير المالية من دافوس: لقاءات مع عدد كبير من المستثمرين لجذبهم للمملكة

الوكيل الإخباري - رصد - قال وزير المالية محمد العسعس إن الحكومة تشارك بوفد كبير في مؤتمر دافوس 2023 للحديث عن الاستقرار المالي الأردني، وبالتالي استغلال الفرصة الحقيقية للاستثمار.

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وأوضح العسعس، في تصريحات لقناة CNBC خلال تواجده في دافوس 2023 الذي يقام الآن في سويسرا، أن الأردن يقوم بخطوات جيدة لتحفيز الاستثمار، ونعمل في دافوس على إجراء لقاءات مع عدد كبير من المستثمرين لجذبهم للمملكة.



وأشار إلى ان الحكومة قدمت موازنة تحافظ على الاستقرار المالي، وعدم رفع أو فرض ضرائب، ورفع الإنفاق الرأسمالي لتحفيز الاستثمار، وتحسين خدمات البنية التحتية.



وأضاف العسعس أن التحدي عالمي، والركود التضخمي يعد فرصة للأردن لأن المملكة من الدول القليلة التي حافظت على استقرارها النقدي بشهادة الوكالات الدولية.



وبين أن الإنفاق في موازنة 2023 على المشاريع الرأسمالية سيصل إلى مليار و600 مليون دينار، وسيتم خفض العجز الاولي إلى 2.9% للسنة الثالثة على التوالي، وخفض الدين العام رغم استمرار الحكومة بعدم رفع أي ضرائب أو رسوم.



ونوه العسعس إلى أن الأردن وقع اتفاقية مع الولايات المتحدة مدتها 7 سنوات بقيمة مليار و450 مليون دولار سنوياً.



وأكد على أن الأردن أنهى المراجعات المالية الدولية مع الجهات المانحة مثل صندوق النقد الدولي، وتم تقديم نظرة محافظة للموازنة.



وقال إنه لا يوجد حاجة لمراجعة سلبية لموازنة 2023، مضيفاً إذا كان هناك مفاجأة ايجابية لتدعيم الانفاق سيتم مراجعتها في وقتها.