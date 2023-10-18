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الأربعاء، 18-10-2023 12:54 م

الدولار مستقر بعد بيانات اقتصادية صينية تجاوزت التوقعات

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الوكيل الإخباري - أعطت بيانات النمو الصينية التي نشرت اليوم وجاءت أفضل من المتوقع دفعة للعملات الآسيوية وقادت اليوان لأعلى مستوى في أسبوع وضغطت على الدولار.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بلغت نسبته 1.3% في الربع الثالث مرتفعا من 0.5 % في الربع الثاني ومتجاوزا توقعات السوق بتسجيل نمو نسبته 1%.

ووصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أسبوع مسجلا 7.2905 مقابل الدولار لكنه تراجع بعد ذلك إلى 7.312.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للاقتصاد الصيني 0.24% في أحدث تداولات مسجلا 0.6381 دولار كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.18% إلى 0.5907 دولار.

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