الدولار يبدأ الربع الأخير من العام الحالي قوياً

الوكيل الإخباري - بدأ الدولار في الربع الأخير من العام الحالي قوياً، وسط احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، بينما تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى منذ قرابة عام، دافعاً المتعاملين لترقب تدخل من السلطات اليابانية.



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وشهدت التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، تحركات محدودة للعملات بسبب عطلة في مناطق من أستراليا وعطلة الأسبوع الذهبي في الصين، ومع ذلك قال محللون إن تجنب إغلاق الحكومة الأميركية في اللحظات الأخيرة قد يقدم بعض الدعم للأسواق.



وتراجع الين إلى 149.83 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ أكثر من 11 شهرا، ليقترب أكثر من أي وقت من مستوى 150 دولاراً. سكاي نيوز

