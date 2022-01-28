الجمعة 28-01-2022
الوكيل الاخباري

الدولار يتجه إلى أكبر مكسب أسبوعي في 7 أشهر بدعم توقعات رفع الفائدة

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الجمعة، 28-01-2022 06:54 م

الدولار يتجه إلى أكبر مكسب أسبوعي في 7 أشهر بدعم توقعات رفع الفائدة

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الوكيل الاخباري- عزز الدولار مكاسبه اليوم الجمعة ويتجه إلى تحقيق أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أشهر، إذ تدعم مكاسب العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة الأخرى بتوقعات رفع أسعار الفائدة.

ومع وضع أسواق المال في الحسبان رفعا متوقعا لأسعار الفائدة 30 نقطة أساس في مارس آذار، وزيادات تتجاوز مجتمعة 120 نقطة أساس قبل نهاية العام، فإن الدولار محط الاهتمام حتى مع هدوء بعض الشيء في أسواق العملات الأوسع نطاقا بعد أسبوع حافل بالأحداث في الأسواق العالمية تخلله ميل للتشديد في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

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المصدر: ارم

 




 

 


 

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