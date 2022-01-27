الدولار يصعد مع ترقب الأسواق لرفع أكبر وأسرع لأسعار الفائدة

الوكيل الاخباري-قفز الدولار إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية اليوم الخميس بدعم من توقعات برفع أكبر وأسرع لأسعار الفائدة في الشهور المقبلة.



وخلال جلسة التداول في لندن تماسك مؤشر الدولار عند أعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، في حين تعثر اليورو حول أقل مستوى في شهرين عند 1.11930 دولار. كما سجل الدولار أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الدولار النيوزيلندي وأعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار الأسترالي.



وصعد الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة مع تحرك أسواق المال على نحو سريع مع محاولة استيعاب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بما يصل إلى خمس مرات هذا العام.

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المصدر: العربية