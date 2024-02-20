الدولار يحتفظ بمكاسبه.. واليوان يهبط

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، مستقرا فوق 150 ينا على خلفية توقعات باستمرار أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول أمام ركود في اليابان وشكوك في الأسواق حول إنهاء طوكيو قريبا سياسة التيسير النقدي.



وجذبت الصين انتباه المتعاملين في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، بعدما خفضت السعر المرجعي الرئيسي للرهون العقارية.

اضافة اعلان

وبينما يأتي الخفض ضمن جهود أخرى لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات، تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة شهور إذ يلمح مستثمرون إلى ضرورة زيادة الدعم لتعزيز الثقة الهشة.



وارتفع الدولار 0.2% إلى 150.42 ين بعدما تجاوز بالفعل مستوى 150 ينا الرئيسي لست جلسات على التوالي مما دعا استدعى إطلاق تحذيرات من مسؤولين يابانيين في مسعى للحفاظ على استقرار العملة.