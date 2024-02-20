الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن الثالث عربياً و66 عالمياً على مؤشر مرونة العمل العالمي 2024

جنوب أفريقيا: الاعتداءات الإسرائيلية بغزة أفظع من نظام الفصل العنصري

أكثر من 15 طنا من الثوم اللبناني تدخل إلى السوق المركزي

هام لحاملي الجواز الأردني .. تستطيع زيارتها بدون ڤيزا

التربية الفلسطينية: 5260 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

كم بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن ؟

في خان يونس.. الكشف عن كمين محكم يوقع بقوة إسرائيلية

عشرات الشهداء والجرحى في قصف مناطق مختلفة بقطاع غزة

الصفدي يبحث مع نظيرته السلوفينية تطورات الأوضاع في قطاع غزة

إسرائيل تبدأ التحقيق بأحداث 7 أكتوبر في الأيام المقبلة

الثلاثاء، 20-02-2024 12:13 م

الدولار يحتفظ بمكاسبه.. واليوان يهبط

014411

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، مستقرا فوق 150 ينا على خلفية توقعات باستمرار أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول أمام ركود في اليابان وشكوك في الأسواق حول إنهاء طوكيو قريبا سياسة التيسير النقدي.

وجذبت الصين انتباه المتعاملين في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، بعدما خفضت السعر المرجعي الرئيسي للرهون العقارية.

اضافة اعلان

 

وبينما يأتي الخفض ضمن جهود أخرى لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات، تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة شهور إذ يلمح مستثمرون إلى ضرورة زيادة الدعم لتعزيز الثقة الهشة.


وارتفع الدولار 0.2% إلى 150.42 ين بعدما تجاوز بالفعل مستوى 150 ينا الرئيسي لست جلسات على التوالي مما دعا استدعى إطلاق تحذيرات من مسؤولين يابانيين في مسعى للحفاظ على استقرار العملة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
74774

الأسهم الأوروبية تهبط قبيل بيانات للأجور بمنطقة اليورو

2202412114949286204353

كم بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن ؟

2360981-84205817

92 % ارتفاع في صادرات الذهب السويسري خلال كانون الثاني الماضي

4417

أكبر اقتصاد في أوروبا على أعتاب الانزلاق نحو الركود

هه

محللون يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لـ 3000 دولار والنفط لـ 100 دولار بحلول عام 2025

62-130457-gold-prices-lebanon-august-2-2022-decline_700x400

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب بالأردن اليوم الثلاثاء

أخبار متعلقة
62373_6_1565196837

قبيل قرار الفائدة .. انخفاض عقود الذهب الآجلة عالمياً

LYNXMPED0N0TS_L

المركزي التركي يرفع الفائدة والليرة تواصل تراجعها

0041

الدولار يستقر ترقباً لبيانات اميركية وقرار المركزي الأوروبي

turkish_lira_2_800x533_L_1412521331

الليرة التركية تواصل تراجعاتها الحادة

371886-1839484819

الذهب يلمع عالمياً اليوم بسبب ضعف الدولار

jmNjYvHnI5BYiZ16Un1vgVHmeV70XdAmiL5PXSMY

ارتفاع الدولار يهبط بأسعار الذهب عالمياً