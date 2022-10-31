%9.8 ارتفاع الناتج الصناعي لليابان خلال سبتمبر

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع قيمة الناتج الصناعي في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9.8% سنويا.



كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7% سنويا، بعد نموه بنسبة 5.8% خلال الشهر السابق.

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وعلى أساس شهري تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1% بعد ارتفاعه بنسبة 3.4% شهريا خلال أغسطس الماضي.



كما حدثت الوزارة توقعاتها للناتج الصناعي لليابان خلال العام المالي الحالي ككل وقالت إن هناك مؤشرات على زيادة طفيفة للناتج الصناعي.

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