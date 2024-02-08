الخميس 08-02-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

وزير المالية الإسرائيلي يلغي الإعفاءات الضريبية للأونروا

توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية لبعض مراكز الخدمات الحكومي

إصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال في نابلس

سرايا القدس تستهدف تجمعا لجيش الاحتلال

الخصاونة: الهاشميون حملوا لواء الدفاع عن مبادئ رسالة الإسلام السامية

الملك يرعى الاحتفال الديني بذكرى الإسراء والمعراج في قصر الحسينية

الملكة رانيا: في ذكرى الإسراء والمعراج اللهم نسألك الفرج لأهل فلسطين

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم؟

استطلاع رأي للإسرائيليين: استعادة الأسرى أهم من القضاء على حماس

عاجل

الملك يرعى الاحتفال الديني بذكرى الإسراء والمعراج في قصر الحسينية

الخميس، 08-02-2024 09:50 ص

الذهب عالمياً مستقر بعد تصريحات لمسؤولين بالفيدرالي

01001

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، في تعاملات اليوم الخميس المبكرة، على خلفية تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قلصت توقعات السوق بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة وقوضت الطلب على الملاذ الآمن، بعد أن رفضت "إسرائيل" مقترحا من حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2033.56 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2049.00 دولارا للأونصة.

اضافة اعلان


وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

إقرأ ايضا
new_241877_1890_soc

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم؟

البنك المركزي (5)

المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد قيمتها 150 مليون دينار

1707372039059

مذكرة تفاهم بين الأردن وقطر حول مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة

539989_4_1707366355

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

2355991-1457722797

مصر ترفع الحد الأدنى للأجور 50 %

33

الهند تدرس تمديد ضريبة الأرز ومخاوف من ارتفاع الأسعار عالميا

أخبار متعلقة
000

استقرار أسعار الذهب عالمياً وترقب لتصريحات مسؤولي الفيدرالي

010

استقرار أسعار الذهب عالمياً

LYNXMPEK1012L_L

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

11-13-780x470

انخفاض أسعار الذهب عالمياً بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

LYNXMPEK0E061_L

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

62-003941-effect-change-in-the-interest-rate-on-the-dollar_700x400

توقف ارتفاع الدولار ورهانات خفض الفائدة هذا العام تزداد