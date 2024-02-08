الذهب عالمياً مستقر بعد تصريحات لمسؤولين بالفيدرالي

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، في تعاملات اليوم الخميس المبكرة، على خلفية تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قلصت توقعات السوق بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة وقوضت الطلب على الملاذ الآمن، بعد أن رفضت "إسرائيل" مقترحا من حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2033.56 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2049.00 دولارا للأونصة.

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وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.