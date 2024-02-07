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استقرار أسعار الذهب عالمياً وترقب لتصريحات مسؤولي الفيدرالي

3800 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الثلاثاء

الأربعاء، 07-02-2024 07:40 ص

استقرار أسعار الذهب عالمياً وترقب لتصريحات مسؤولي الفيدرالي

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل ترقب المتداولين لتعليقات من عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا الأسبوع لتقييم مدى السرعة التي قد يبدأ بها البنك في خفض أسعار الفائدة.

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واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولار للأونصة، وذلك بعدما ارتفع أكثر من 0.5% في الجلسة السابقة.


قال مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الثلاثاء، إنه إذا سار أداء الاقتصاد الأميركي وفقاً للتوقعات فقد يمهد ذلك لخفض أسعار الفائدة. 


وقد يستغرق البنك المركزي وقتاً قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيسه جيروم باول بوقتٍ سابق. 


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