الثلاثاء 06-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الضريبة تدعو للتسجيل في نظام الفوترة

الصناعة تحقق قفزات لافتة في مجالات الإنتاج والتصدير خلال 25 عاما

ماذا ينتظر الأمير ويليام بعد الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان؟

التربية الفلسطينية: 4895 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غداً - اسماء

قناة إسرائيلية: رؤساء مستوطنات غلاف غزة يقضون الليل خارج مكتب نتنياهو

التعليم العالي: لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية

6 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شقة سكنية بخان يونس

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء

هآرتس: تحقيق عسكري بقصف إسرائيلي قتل 12 رهينة بمستوطنة بئيري

الثلاثاء، 06-02-2024 09:04 ص

استقرار أسعار الذهب عالمياً

010

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء المبكرة، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بعد أن خفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.

اضافة اعلان


وأظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين، أن نمو قطاع الخدمات الأمريكي انتعش، مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدل التوظيف.


وحافظت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 2025.24 دولار للأونصة، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 يناير في الجلسة السابقة.


وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 % إلى 2041.30 دولار للأونصة.


إقرأ ايضا
010122

أرامكو السعودية تبقي على سعر الخام العربي الخفيف لعملائها في آسيا دون تغيير

2173433_0

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء

10

الدولار الأمريكي قرب ذروته في 3 أشهر والأسترالي يصعد بعد قرار المركزي

521225_1_1698469571

انخفاض في مؤشرات الأسهم الأميركية

file

تراجع طفيف على أسعار النفط عالمياً

OGMAx

إسبانيا تعتزم إرسال مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو للأونروا

أخبار متعلقة
0010

الدولار يرتفع لمستويات جديدة

0010

انخفاض اسعار الذهب عالمياً

432663

رهانات تخفيضات الفائدة ترفع الدولار

11-13-780x470

انخفاض أسعار الذهب عالمياً بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

62-003941-effect-change-in-the-interest-rate-on-the-dollar_700x400

توقف ارتفاع الدولار ورهانات خفض الفائدة هذا العام تزداد

00101

الدولار مستقر بانتظار بيانات التضخم الأميركية