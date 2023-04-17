الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

بعد انهيارات البنوك .. أوروبا تعزز أدوات التعامل مع الأزمات المصرفية

الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن

الذهب عالمياً يبدأ تداولات الأسبوع على ارتفاع

الجامعة العربية : الإفراج عن الأسرى باليمن خطوة إيجابية لبناء الثقة

بدء إجراءات تنفيذ قرار استيراد الرؤوس القاطرة بعمر أصغر من 8 سنوات

ايش بدنا نلبس؟ الأرصاد تصدر تقريراً خاصاً بأجواء العيد

الجيش السوداني ينفي سيطرة العدو على القيادة العامة

نمو تجارة الأردن وقطر 6.5%

منح دراسية مقدمة من وزارة السياحة الرومانية لجميع البرامج الدراسية

طهران تعلن عن موعد إعادة فتح سفارتي إيران والسعودية

 
الإثنين، 17-04-2023 02:07 م

الذهب عالمياً يبدأ تداولات الأسبوع على ارتفاع

moved_LYNXMPEHAA062_L


الوكيل الإخباري - بدأ الذهب عالمياً تداولات هذا الأسبوع مرتفعا بعد السقوط بقرابة الـ 2% في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة تصريحات عضو الفيدرالي الامريكي بتأييده رفع الفائدة أكثر من مرة.

اضافة اعلان


وتسجل عقود الذهب الآجلة الآن 2026.8 صعودًا بـ 0.55% فيما تسجل العقود الفورية 2013.51 دولارًا للأوقية صعودًا بـ 0.46%. 

وارتفع المعدن الأصفر بقوة في الأسابيع الماضية ومنذ أزمة البنوك باعتباره ملاذًا آمنًا، وقد تعزز هذا الشعور مع صدور محضر اجتماع الفيدرالي الذي تضمن إشارات مباشرة لاحتمالية وقوع ركود في وقت لاحق من عام 2023 مما يعزز تدفقات الذهب. ( investing )



إقرأ ايضا
254

الأسواق العالمية تترقب أرقام الاقتصاد الصيني

1681274855_image

ارتفاع الدولار الأميركي لأعلى مستوى في شهر

ةةة

نمو تجارة الأردن وقطر 6.5%

6439add142360475981aede8

ماذا يحتاج العرب لإنشاء بنك موحد وعملة واحدة؟

2 (2)

إدراج إصدارين من سندات الخزينة بقيمة 400 مليون دينار الثلاثاء

2 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

أخبار متعلقة
ce56fe6d-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

الذهب يعزز مكاسبه مع اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي

4 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب 50 قرشا للغرام وعيار 21 يسجل 40 دينارا

gold_2_800x533_L_1411976874

بعد رفع الفائدة.. الذهب يرتفع عالمياً

1651935536238

خبير اقتصادي يدعو المركزي الأردني لعدم رفع الفوائد على القروض ووضع سقف لها

14

ارتفاع البورصات الآسيوية على خلفية انتعاش وول ستريت

gold_2_800x533_L_1411976874

الذهب عالمياً يهبط قبل كلمة الفيدرالي