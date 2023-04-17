الذهب عالمياً يبدأ تداولات الأسبوع على ارتفاع

الوكيل الإخباري - بدأ الذهب عالمياً تداولات هذا الأسبوع مرتفعا بعد السقوط بقرابة الـ 2% في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة تصريحات عضو الفيدرالي الامريكي بتأييده رفع الفائدة أكثر من مرة.

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وتسجل عقود الذهب الآجلة الآن 2026.8 صعودًا بـ 0.55% فيما تسجل العقود الفورية 2013.51 دولارًا للأوقية صعودًا بـ 0.46%.



وارتفع المعدن الأصفر بقوة في الأسابيع الماضية ومنذ أزمة البنوك باعتباره ملاذًا آمنًا، وقد تعزز هذا الشعور مع صدور محضر اجتماع الفيدرالي الذي تضمن إشارات مباشرة لاحتمالية وقوع ركود في وقت لاحق من عام 2023 مما يعزز تدفقات الذهب. ( investing )





