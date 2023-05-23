الذهب عالمياً يتراجع وسط قوة الدولار

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1962.06 دولار للأوقية (الأونصة)

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1965.70 دولار.



وتتسبب قوة الدولار في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.



ولم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق يوم أمس الاثنين حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل عشرة أيام فقط من تعثر محتمل قد يدخل الاقتصاد في حالة من الفوضى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 23.55 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 0.4 % إلى 1485.59 دولار، فيما استقر البلاتين عند 1066.59 دولار.