الذهب عالمياً يصعد مع انخفاض الدولار

الوكيل الإخباري - ارتفع الذهب عالمياً في المعاملات الفورية يوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة بخصوص رفع الفائدة حدت من مكاسب المعدن النفيس.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1815.58 دولار للأوقية‭ ‬(الأونصة)‭ ‬بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوع يوم الأربعاء.



ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وظلت عند 1819.10 دولار للأوقية.



وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة شهور بلغه يوم الأربعاء، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أرخص سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى. ( investing )



