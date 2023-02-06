الذهب عالمياً يعاود الصعود بشكل ملحوظ

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بشكل ملحوظ وكبير خلال تعاملات اليوم الاثنين وفي طريقه لمحو خسائره الأسبوعية، حيث سجل الذهب خسائر أسبوعية بنحو 1.66% بفعل إيجابية بيانات سوق العمل الأمريكية والتي فاقت التوقعات، وعززت المخاوف حيال رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في المستقبل، فضلا عن ترقب الأسواق صدور خطاب محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول غدا.

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وسجلت عقود الذهب الفورية ارتفاعا كبيرا بنسبة 0.66% وسجلت نحو 1,877.35 دولارا للأوقية، وصعدت أيضا عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.85% مسجلة حوالي 1,892.50 دولار للأوقية . ( investing )