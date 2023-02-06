الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

أمانة عمان تغلق سوق الحلال التابع لها.. وتعاين المواشي الواردة للمسلخ

مرصد الزلازل: هزة جديدة في تركيا شعر بها الأردنيون قبل قليل

تعطل خلاط باطون يغلق نفق الملتقى بعمان

الذهب عالمياً يعاود الصعود بشكل ملحوظ

تعليق دوام مدارس الفترة المسائية في البادية الشمالية والرويشد

المدينة الاقتصادية والنفط والكهرباء أبرز الملفات الأردنية العراقية الأربعاء

الذكرى الرابعة والعشرون ليوم الوفاء والبيعة تصادف غداً

وفاة شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنا وحفيدا لها جراء الزلزال

بيانات من سفارات عربية في تركيا وسوريا

قطع مؤقت للطريق الصحراوي بسبب الغبار والأمن يُحذر

 
الإثنين، 06-02-2023 01:34 م

الذهب عالمياً يعاود الصعود بشكل ملحوظ

LYNXMPEA5N0EK_L


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بشكل ملحوظ وكبير خلال تعاملات اليوم الاثنين وفي طريقه لمحو خسائره الأسبوعية، حيث سجل الذهب خسائر أسبوعية بنحو 1.66% بفعل إيجابية بيانات سوق العمل الأمريكية والتي فاقت التوقعات، وعززت المخاوف حيال رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في المستقبل، فضلا عن ترقب الأسواق صدور خطاب محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول غدا.

اضافة اعلان


وسجلت عقود الذهب الفورية ارتفاعا كبيرا بنسبة 0.66% وسجلت نحو 1,877.35 دولارا للأوقية، وصعدت أيضا عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.85% مسجلة حوالي 1,892.50 دولار للأوقية .  ( investing )

إقرأ ايضا
main_image63e0d0be06af0

المدينة الاقتصادية والنفط والكهرباء أبرز الملفات الأردنية العراقية الأربعاء

main_image63e0d0be06af0

الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي

يسيييسيس

الهند تعزز مشترياتها من النفط الروسي لتكريره ثم إعادة بيعه

1 - Copy

الذهب يستعيد بريقه.. وعيار 21 يسجل 38.3 للغرام محليا

LYNXMPEJ1501G_L

الذهب عالمياً يهبط لأدنى مستوى له منذ أربعة أسابيع

25

الدولار يواصل الارتفاع بعد بيانات الوظائف الأميركية

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ1501G_L

الذهب عالمياً يهبط لأدنى مستوى له منذ أربعة أسابيع

thumbs_b_c_3db97acdd4d5d2b7fd8a18a0c7e36c7b

الذهب عالمياً يُحلق لقمة 10 أشهر والوقية تسجل 1972 دولار

LYNXMPEJ0A08Q_L

الذهب ينخفض عالمياً ويترقب بيانات التضخم

LYNXMPEJ0A02S_L

الذهب يستقر عالمياً قبل صدور بيانات التضخم

465612

أسعار الذهب عالمياً في أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر

LYNXMPEE5R1AR-ORUBS_L

جنون في أسعار الذهب بمصر