الذهب يستقر عالمياً

الوكيل الإخباري - شهدت أسعار الذهب استقرارا، الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون الحذرون بيانات التضخم الأمريكية لتوقع مقدار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.



وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا إلى 1724.19 دولار للأونصة.

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ووصلت الأسعار لأعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1734.99 دولار، الاثنين، وسط تراجع الدولار.



وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 % إلى 1734.90 دولار.



ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأميركية، ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 8.1 % على أساس سنوي في أغسطس مقابل 8.5 % في يوليو.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 19.69 دولار للأوقية، بعدما سجلت الاثنين، أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ فبراير 2021. ( سكاي نيوز )