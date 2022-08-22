أسعار الذهب تهبط عالمياً

الوكيل الإخباري - هبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي اليوم الاثنين لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدل الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.

اضافة اعلان



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1746.06 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.



وفقد الذهب ما يقرب من 3% الأسبوع الماضي، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1758.80 دولار. ( سكاي نيوز )







