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الإثنين، 22-08-2022 10:42 ص

أسعار الذهب تهبط عالمياً

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الوكيل الإخباري - هبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي اليوم الاثنين لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدل الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.

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وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1746.06 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وفقد الذهب ما يقرب من 3% الأسبوع الماضي، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1758.80 دولار. ( سكاي نيوز )





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