الجمعة 26-08-2022
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الارصاد تكشف تفاصيل موجة الحر القادمة: الأطول لهذا الصيف
توضيح من الضمان حول موعد وتفاصيل زيادة الرواتب التقاعدية
الدفاع المدني : اخمدوا النيران خلال رحلات التنزه
البترا تشهد حركة سياحية نشطة
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مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة تمويل خاصة لطلبة التوجيهي
HUAWEI FreeBuds SE: الخفة والمتانة والمزايا الفائقة قريبًا في الأردن
"الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية" يبحث تعزيز التعاون مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير
"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تدعو زبائنها للاستفادة من عروضها على موديلات محددة من أجهزة تلفاز NEO QLED 4K مع هدايا مميزة
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كورونا
قطر: إعطاء 7.3 مليون جرعة ضد كورونا منذ بدء الجائحة
مخاوف جديدة من كورونا.. بحث عن لقاح يقي من جميع المتحورات