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الأربعاء، 28-12-2022 09:34 ص

الذهب ينخفض عالمياً مع ترقب المؤشرات الجديدة

ببب


الوكيل الإخباري - انخفض الذهب عالمياً اليوم الأربعاء، متأثراً بضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي، غير أن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤشرات جديدة.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.2 % إلى 1811.20 دولار للأوقية (الأونصة)، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1818.90 دولار للأوقية.

وقال رئيس قسم أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية هاريش في إن الذهب يشهد تحركات محدودة في الأسعار مع ضعف نشاط التداول قبيل عطلة بداية السنة الجديدة، فضلا عن عدم صدور أي بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزاد الذهب بنحو 200 دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر أيلول، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة. ( investing )

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