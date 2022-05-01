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الأحد، 01-05-2022 03:17 م

السعوديون يشترون 237 طناً من الذهب في 5 سنوات

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن السعوديين اشتروا ذهبا بكميات بلغت 237 طنا خلال أكثر من 5 سنوات، تحديدا منذ بداية عام 2017 حتى نهاية الربع الأول من عام 2022.

وأورد التقرير الفصلي لمجلس الذهب العالمي، الذي وصلت "العربية" نسخة منه، أن الطلب الاستهلاكي على الذهب في السعودية ارتفع بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2022، إلى 11.7 طن، قياسا على 11 طنا في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل الطلب الاستهلاكي على المعدن النفيس نحو 44.2 طن في العام الماضي، و31.1 طن في 2020، و46 طنا في 2019، و49.6 طن في عام 2018، ثم 54.4 طن في عام 2017.

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