الذهب يتراجع أمام قوة الدولار

الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد زيادة الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام في أعقاب تصريحات عن تشديد السياسة النقدية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ومع استمرار الحذر لدى المتعاملين ترقبًا لإعلان تفاصيل أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي.



وبحلول الساعة الـ0612 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1918.74 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1923.10 دولار للأوقية.

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