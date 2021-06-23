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الأربعاء، 23-06-2021 10:26 ص

السودان: انطلاق أول جولة تراخيص نفطية

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الوكيل الإخباري- أفادت وزارة البترول في بيان، بأن جنوب السودان أطلق رسميا، اليوم الأربعاء، أول جولة عطاء تراخيص نفطية بعرض خمس مناطق.

وقالت الوزارة "جولة التراخيص النفطية تهدف لجذب اهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين الأجانب إلى منطقة تضم بالفعل شركات نفط وغاز كبرى من الصين وماليزيا".

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وتمتلك دولة جنوب السودان احتياطات كبيرة من النفط، وهي تنوي زيادة الإنتاج من خلال مشاريع نفطية جديدة.


وانفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011، حينها بلغ إنتاج النفط مستوى الذروة، عند 350 ألف برميل يوميا، لكن بعد ذلك بعامين انزلقت الدولة الفتية في حرب أهلية ما انعكس سلبا على مستويات الإنتاج.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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