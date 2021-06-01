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الثلاثاء، 01-06-2021 09:26 ص

ليبيا: إيرادات شهر نيسان تجاوزت مليارا و300 مليون دولار

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الوكيل الاخباري- قالت المؤسسة الليبية للنفط إن صافي إيرادات شهر نيسان الماضي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات ”وصلت إلى مستويات قياسية“.

وبينت المؤسسة في بيان صدر صباح الثلاثاء أن المبيعات من النفط الخام بلغت مليارا و246 مليون دولار أمريكي، تليها مبيعات الغاز والمكثفات التي وصلت إلى 53 مليونا و973 ألف دولار، في حين سجلت مبيعات البتروكيمياويات 2 مليون و616 ألف دولار.

ووفق البيان وصل إجمالي الإيرادات من المبيعات النفطية إلى 1 مليار و303 ملايين دولار.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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