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الأحد، 08-05-2022 10:13 ص

السيولة في الاقتصاد السعودي تسجل مستوى قياسياً جديداً

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الوكيل الاخباري- كشفت أحدث الإحصائيات الشهرية للبنك المركزي السعودي وصول السيولة في اقتصاد المملكة (عرض النقود ن3 بمفهومه الشامل) بنهاية شهر مارس 2022 لأعلى مستوى لها على الإطلاق بعد ارتفاعها بنسبة 8.44% على أساس سنوي، و1.79% على أساس شهري لتصل إلى 2.372 تريليون ريال.

وحسب رصد لصحيفة "مال"، وبناءً على بيانات البنك المركزي فقد ارتفعت السيولة على أساس شهري بقيمة 41.71 مليار ريال وهي أعلى زيادة شهرية خلال 28 شهراً وتحديدا منذ ديسمبر 2019 حيث ارتفعت السيولة حينها بقيمة 69.08 مليار ريال، وارتفعت السيولة في مارس بقيمة 184.68 مليار ريال، وهي أعلى قيمة ارتفاع خلال 9 أشهر وتحديدا منذ يوليو 2021 حيث ارتفعت حينها بقيمة 200.89 مليار ريال (ثالث أعلى زيادة على أساس سنوي على الإطلاق).

وسجلت السيولة ارتفاعاً على أساس سنوي لـ 43 شهراً متتالية وتحديداً منذ أغسطس 2018، وعلى أساس شهري واصلت الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجعت في يناير 2022 وبنسبة 0.61% وهو التراجع الذي جاء بعد ارتفاع لأربعة أشهر متتالية أيضاً.

وارتفع حجم السيولة بالاقتصاد السعودي منذ انطلاق رؤية 2030 في أبريل 2016 بما نسبته 33.2%، حيث ارتفعت من 1.78 تريليون ريال بنهاية أبريل 2016 إلى 2.37 تريليون ريال بنهاية مارس 2022.

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