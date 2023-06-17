الصناعات الألمانية: من المحتمل أن يشهد اقتصاد المانيا ركودا هذا العام

الوكيل الإخباري - صرح سيجفريد روسورم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية "بي دي إي" أن من المحتمل ان يشهد اقتصاد المانيا ركودا هذا العام .

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وقال روسورم في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر" أن الاتحاد خفض توقعاته بشأن الوضع الاقتصادي لهذا العام .



وأضاف: "خفضنا للتو توقعاتنا بشأن النمو بالنسبة لألمانيا إلى 0%"، وتابع "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7 % هذا يوضح أننا متراجعون ".



ونقلت "بلومبيرج" عن اتحاد الصناعات الألمانية قوله إن إنتاج ألمانيا سوف يرتفع بنسبة 1% والصادرات 2%.



وقالت "بلومبيرج" إن قاطرة اقتصاد أوروبا تتعثر، مضيفة أن ألمانيا تواجه نفاذا في العمالة مما يعرض النمو للخطر.



كان رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل قد صرح أمس الجمعة أن اقتصاد المانيا يشهد تباطؤا العام الجاري بسبب التضخم المرتفع.