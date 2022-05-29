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الأحد، 29-05-2022 10:18 ص

الصناعة والتجارة: أسعار الدجاج في الاسواق ضمن معدلها العام

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن أسباب ازالة السقوف السعرية عن الدجاج جاء بعد أن بدأت الأسعار تستقر، ولترك السوق ينظم نفسه وفقاً لمعادلة السعر والطلب.

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وأضاف البرماوي، في تصريحات لإذاعة أمن أف أم، أنه في ضوء الارتفاعات التي طرأت على كُلف الإنتاج عالمياً، حدث ارتفاع محلي على أسعار الدجاج، منوهاً إلى أن الارتفاع ضمن المعدل العام بالمقارنة مع السنوات السابقة.


وأشار إلى أن سعر الدجاج في الأسواق يترواح من 2 -2.30 دينار لكل كيلو، مبيناً أن هذا السعر هو انعكاس لكلف الإنتاج عالميا.

 

وأوضح أن الوزارة تتابع الاسعار وسيم اتخاذ اللازمة لضمان حماية القطاعات الإنتاجية وسلاسل التوريد لبقاء تزويد السوق بما يحتاج. 


وتواصل حملات مقاطعة الدجاج والبيض نشاطها لليوم السادس على التوالي، وسط التأكيد على أن الأسعار ما زالت مرتفعة بشكل جنوني. 

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