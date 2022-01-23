الأحد 23-01-2022
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الأحد، 23-01-2022 03:59 م

الصناعة والتجارة تسجل 207 مخالفة منذ مطلع العام

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد المخالفات التي حررتها كوادر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 207 مخالفات، في جميع المحافظات، وفقا للناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال البرماوي.

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وقال البرماوي، الأحد، إن المخالفات منذ بداية العام، ولغاية 22 كانون الثاني/يناير الحالي، توزعت على 177 مخالفة عدم إعلان أسعار، و12 مخالفة لعدم التقيد بالسعر، إضافة إلى مخالفات تنزيلات وهمية، وزيادة سعر مادة أساسية.


وأوضح البرماوي، أن محافظة الزرقاء سجلت أعلى عدد من المخالفات بواقع 48 مخالفة، في حين سجلت المفرق أقل عدد مخالفات بواقع 21 مخالفة.

 




 

 


 

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