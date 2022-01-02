دعوة المستوردين للتسجيل على المنصة الخاصة بالواردات

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الشركات والمستوردين للتسجيل على المنصة الالكترونية الخاصة بتسجيل الواردات للأردن وذلك بالدخول على موقع الوزارة من خلال الرابط" https://importjordan.mit.gov.jo/login.aspx" .

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وكان مجلس الوزراء قرر البدء بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونيّة الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2022 وذلك لتمكين القطاع الخاص من التعرُف على الشروط الناظمة للبرنامج وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عملية التسجيل على المنصة.



ويأتي القرار لغايات تعزيز آليَّات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة وبهدف رفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السّوق الأردنيّة.



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