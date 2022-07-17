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الأحد، 17-07-2022 10:00 ص

الصين: ارتفاع نسبة مبيعات السيارات إلى 43%

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الوكيل الإخباري - قالت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات إن مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية واصلت ارتفاعها السريع في حزيران الماضي، بزيادة 43.1 بالمئة على أساس سنوي.

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وبحسب الجمعية، بلغ إجمالي المبيعات 994 ألف سيارة ركاب الشهر الماضي، ما يشكل 44.8 بالمئة من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الصين أثناء هذه الفترة.


وارتفعت مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية المحلية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 16.5 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 4.89 مليون وحدة، لتحتل 47.2 بالمئة من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الصين أثناء هذه الفترة، بزيادة 5.3 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام 2021.


وأرجعت الجمعية سبب التوسع المستمر في حصة السوق للعلامات التجارية الصينية هذا العام إلى جهود صناع السيارات في تعزيز التنافس من خلال الترقية الصناعية، والفوز بالمزيد من الشعبية بين أوساط المستهلكين الشباب من خلال التحليل السوقي الدقيق، واكتساب الدعم من سلاسل الإمداد المحلية.

 

بترا

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