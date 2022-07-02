تجارة عمان تطالب الصين بتسهيل منح تأشيرات الدخول للتجار الأردنيين

الوكيل الإخباري - بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، خلال لقائه السفير الصيني لدى المملكة تشن تشوان دونغ، العديد من القضايا التي تواجه المستوردين والتجار الأردنيين الذين يتعاملون تجاريا مع بلاده.

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وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، تركزت أبرز القضايا التي طرحها المجلس خلال اللقاء الذي عقد بمقر السفارة في عمان، على تسهيل منح تأشيرات دخول للتجار الأردنيين الى الصين، وضرورة التنسيق والتعاون مع القسم الاقتصادي والتجاري بالسفارة بهذا الشأن.



وشدد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق على ضرورة استمرار التواصل بين الجانبين للتسهيل على التجار وأصحاب الأعمال وترويج الفرص التجارية والاستثمارية التي تصل للأردن من الصين بما يعود بالنفع على البلدين، داعيا الى تنظيم زيارة للمملكة لوفد اقتصادي صيني.



وأشار الى ضرورة إعادة تنظيم المعرض الدائم للمنتجات الصينية في الأردن، الذي توقف جراء ازمة جائحة كورونا، وذلك لخدمة المستوردين والقطاع التجاري بالأردن وفلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن، ما يسهم بجعل المملكة مقصدا تجاريا لدول المنطقة.



وأكد الحاج توفيق استعداد تجارة عمان للتعاون مع الجهات الصينية لإقامة المعرض بأقرب فرصة ممكنة، لافتا الى ضرورة تنويع قاعدة السلع التي تستوردها الصين من الأردن بما يسهم في تقليل العجز الواضح في الميزان التجاري بين البلدين الصديقين.



يذكر أن مستوردات المملكة من الصين بلغت خلال العام الماضي 2021، نحو 2.2 مليار دينار مقابل 72 مليون دينار صادرات.



من جانبه أوضح السفير دونغ أن سفارة بلاده ستعلن عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن التسهيلات الجديدة التي أقرتها الحكومة الصينية للسماح للتجار وأصحاب الأعمال بالحصول على تأشيرة الزيارة للصين، بما في ذلك عدم اشتراط الحصول على دعوة حكومية رسمية من الصين للحصول على تأشيرة الزيارة والاكتفاء بالدعوة الواردة من الشريك الصيني للشركاء والتجار الأردنيين.



وأشار الى اعتماد أي مختبر طبي معتمد بالمملكة لإصدار تقرير فحص كورونا للمسافرين للصين، بالإضافة إلى إمكانية تخفيض فترة الحجر المؤسسي بعد الوصول من 14 الى 7 أيام وثلاثة أيام في الفندق كخطوة أولى نحو العودة التدريجية للصين في التواصل مع العالم.



وقال "أما بالنسبة لفترة الإقامة بالصين فتعتمد على طبيعة الزيارة وعدد الزيارات التي سيسمح بها، مشيرا إلى توفر رحلات جوية منتظمة عبر عدد من الخطوط الجوية خاصة من خلال دبي واسطنبول والقاهرة مباشرة للصين، بالإضافة إلى بعض المطارات الأوروبية".



وأكد أن القسم الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية سيتعاون مع غرفة تجارة عمان لتسهيل الحصول على التأشيرة من خلال منح كتب توصية من الغرفة لأعضائها المُهتمين بالسفر للصين لمتابعة أعمالهم التجارية.



وأشار الى أن حكومة بلاده ستحاول مع شركات الشحن والملاحة المملوكة لها، لتخفيض أجورها قدر المستطاع بما يغطي الكلف التشغيلية، وإزالة أي عقبات تواجه حركة الشحن والملاحة من وإلى الصين.



وأكد السفير الصيني ان بلاده ترحب باستيراد المزيد من المنتجات الأردنية وزيادة الاستثمارات الصينية بالمملكة، اذ انها تعتبر الأردن بوابة للدخول إلى أسواق الدول العربية القريبة.



وحضر اللقاء نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب وأمين سر المجلس بهجت حمدان ، وأمين الصندوق خطاب البنا، وأعضاء مجلس الادارة سلطان علان وجمال بدران، ومدير عام الغرفة هشام الدويك، والسكرتير الأول بالسفارة تشن شيانغ قوه، والملحق بالقسم التجاري تشانغ شياو.