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الجمعة، 15-07-2022 02:33 م

الصين: الحكومات المحلية تصدر 507 مليارات دولار من السندات الخاصة

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الوكيل الإخباري - ذكرت وزارة المالية الصينية، في تقرير لها نشر اليوم، أن الحكومات المحلية في البلاد اصدرت ما قيمته 3.41 تريليون يوان (حوالي 507 مليارات دولار أميركي) من السندات الخاصة الجديدة في النصف الأول من هذا العام.

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وفي الأشهر الستة الأولى، قدمت هذه السندات الجديدة الدعم لأكثر من 23800 مشروع، تم إطلاق 13000 منها حديثا، وفقا لما قاله سونغ تشي تشاو مسؤول في الوزارة.


وقال سونغ إن السندات الحكومية المحلية الخاصة لعبت دورا حيويا في تعزيز الاستثمار الفعال وتحقيق الاستقرار في أساسيات الاقتصاد الكلي.


وتم تحديد الحصة السنوية لإصدار السندات الخاصة الجديدة بـ 3.65 تريليون يوان هذا العام.


وأضاف سونغ أن الوزارة ستواصل حث الحكومات المحلية على وضع اللمسات النهائية للإصدار وتخصيص أموال السندات في الوقت المناسب.


الى ذلك، أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الجمعة، أن الناتج الصناعي الصيني ذا القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي مهم، ارتفع بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام.

 

بترا

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