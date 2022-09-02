الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 6.8917

الوكيل الاخباري- قرر البنك المركزي الصيني اليوم، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 6.8917 يوان لكل دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيله 6.9202 يوان، بعدما بلغ سعر الإغلاق السابق له 6.9066 يوان لكل دولار أميركي.

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كما قام البنك بضخ 2 مليار دولار ضمان عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار الأميركي من خلال ربط قيمة عملته- اليوان- بعملة الدولار، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.

بترا