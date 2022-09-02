الصين تنفق 405 مليارات دولار أميركي على البحث والتطوير

الوكيل الاخباري- أظهرت نشرة إحصائية سنوية، أن إنفاق الصين على البحث والتطوير، أو ما يعرف بالإنفاق على البحث والتنمية من مجمل الناتج المحلي، ازدادت إلى 2.44 بالمئة في عام 2021.

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وقال الباحث من الأكاديمية الصينية لعلوم وتكنولوجيا التنمية ليو هوي فنغ، إن هذه النسبة ارتفعت عما سجلته عند1.91 بالمئة في عام 2012، وتحتل المكانة الأولى بين الدول النامية، كما أنها نسبة أعلى من نظيرتها المسجلة في الاتحاد الأوروبي.



وبحسب النشرة الإحصائية حول إنفاق الصين على البحث والتطوير لعام 2021 التي صدرت مؤخرا ، فإن الصين استثمرت خلال العام الماضي 2.8 تريليون يوان حوالي 405 مليارات دولار أميركي في البحث والتطوير، بزيادة 14.6 بالمئة مقارنة بمستوى العام 2020، ومن ذلك؛ تم تمويل أكثر من تريليوني يوان، أو قرابة 77 بالمئة من إجمالي النفقات، من قبل الشركات.



وبحسب ليو فإنه من المتوقع، أن تنفق الصين أكثر من 3 تريليونات يوان على البحث والتطوير في عام 2022، مضيفا أن حجم إنفاق الشركات الصينية على هذا القطاع جاء ثانيا على الصعيد العالمي في العام الماضي.